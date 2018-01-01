 

Курсы кройки и шитья в школе LOSKUT SPACE

Научим строить выкройки быстро и с прекрасной посадкой

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  • 5 лет успешной работы

    Наши ученики запускают свои ателье, отшивают на заказ и открывают бренды
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  • Ученики по всему миру

    Более +2500 учеников прошли этот путь с нами. Получили новые знания и изменили свою жизнь
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  • Опыт и лучшие программы

    Научиться шить может абсолютно каждый. Главное - это система по которой он будет учиться
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Наши популярные курсы

ОНЛАЙН
БАЗОВЫЙ КУРС
"Сшей стильный гардероб"
5 КУРСОВ В ОДНОМ
от 7800
р.
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БАЗОВЫЙ КУРС В СТУДИИ
Екатеринбург
Научись шить с нуля, строить свои выкройки и создавать любые изделия
от 7500
р.
ПОДРОБНЕЕ
НОВЫЙ КУРС = 61 изделие
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДОСТУП НАВСЕГДА + ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ
5600
р.
ХОЧУ НА КУРС

Курсы шитья онлайн

научись строить выкройки
ОНЛАЙН
БАЗОВЫЙ КУРС
"Сшей стильный гардероб"
5 КУРСОВ В ОДНОМ
от 7800
р.
ПОДРОБНЕЕ
ОНЛАЙН КУРС НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Трусики, бралетт, бюстгалтеры, бюстье, боди, купальники
от 6700
р.
ПОДРОБНЕЕ
НОВЫЙ КУРС
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДОСТУП НАВСЕГДА + ОБНОВЛЕНИЯ
5600
р.
ПОДРОБНЕЕ
ОНЛАЙН ТРИКОТАЖНЫЙ КУРС
Трикотажные костюмы на всю семью, топы, футболки, боди, легинсы
6 800
р.
8 600
р.
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ОНЛАЙН ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
7 900
р.
9800
р.
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КУРС ОНЛАЙН ПУХОВИК
8900
р.
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Курсы шитья в студии г. Екатеринбург

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НАШИ ПАРТНЕРЫ

+7 902 255 75 72
loskutspace@yandex.ru
г.Екатеринбург
Малышева, 29, офис 208
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