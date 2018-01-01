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Научиться шить может каждый
БАЗОВЫЙ КУРС кроя и шитья
Для новичков и любителей
Трикотажный курс
Все об эластичных матриалах
Курс Нижнее белье
Научишься шить любое нижнее белье
Как выглядит студия
ОТЗЫВЫ И РАБОТЫ УЧЕНИЦ
Научиться шить может каждый
абонементы на занятия
На занятиях можно шить что хотите
ОНЛАЙН
СТУДИЯ
О НАС
КОНТАКТЫ
ПОЛЕЗНО
БАЗОВЫЙ КУРС "Сшей стильный гардероб"
Самый полный курс по пошиву
Курс Нижнее белье онлайн
Строить выкройки для любых форм
Трикотажный курс онлайн
Все об эластичных матриалах
КУРС ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Одежда от 3х лет
ОТЗЫВЫ И РАБОТЫ УЧЕНИЦ
Научиться шить может каждый
БАЗОВЫЙ КУРС кроя и шитья
Для новичков и любителей
Трикотажный курс
Все об эластичных матриалах
Курс Нижнее белье
Научишься шить любое нижнее белье
Как выглядит студия
ОТЗЫВЫ И РАБОТЫ УЧЕНИЦ
Научиться шить может каждый
абонементы на занятия
На занятиях можно шить что хотите
Курсы кройки и шитья в школе
LOSKUT SPACE
Научим строить выкройки быстро и с прекрасной посадкой
Почему выбирают нас
5 лет успешной работы
Наши ученики запускают свои ателье, отшивают на заказ и открывают бренды
1
Ученики по всему миру
Более +2500 учеников прошли этот путь с нами. Получили новые знания и изменили свою жизнь
2
Опыт и лучшие программы
Научиться шить может абсолютно каждый. Главное - это система по которой он будет учиться
3
Наши популярные курсы и товары
ОНЛАЙН
БАЗОВЫЙ КУРС
все от трикотажного костюма до жакета
от 7800
р.
ПОДРОБНЕЕ
БАЗОВЫЙ КУРС В СТУДИИ
Екатеринбург
Научись шить с нуля, строить свои выкройки
от 7500
р.
ПОДРОБНЕЕ
КОМПЛЕКТ ЛЕКАЛ (4шт)
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЕК
+ БЕСПЛПТНАЯ ДОСТАВКА
1300
р.
ПОДРОБНЕЕ
В КОРЗИНУ
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
3990
р.
4500
р.
ПОДРОБНЕЕ
Курсы шитья онлайн
научись строить выкройки
ОНЛАЙН КУРС НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Трусики, бралетт, бюстгалтеры, бюстье, боди, купальники
от 6700
р.
ПОДРОБНЕЕ
НОВЫЙ КУРС
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДОСТУП НАВСЕГДА + ОБНОВЛЕНИЯ
8600
р.
ПОДРОБНЕЕ
ОНЛАЙН ТРИКОТАЖНЫЙ КУРС
Трикотажные костюмы на всю семью, топы, футболки, боди, легинсы
6 800
р.
8 600
р.
ПОДРОБНЕЕ
ОНЛАЙН ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
7 900
р.
9800
р.
ПОДРОБНЕЕ
Курсы шитья в студии г. Екатеринбург
ПОДРОБНЕЕ
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+7 902 255 75 72
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г.Екатеринбург
Малышева, 29, офис 208
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ШКОЛА ШИТЬЯ
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