Курсы кройки и шитья в школе LOSKUT SPACE

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Научим строить выкройки быстро и с прекрасной посадкой

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    Научиться шить может абсолютно каждый. Главное - это система по которой он будет учиться
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ОНЛАЙН
БАЗОВЫЙ КУРС
все от трикотажного костюма до жакета
от 7800
р.
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БАЗОВЫЙ КУРС В СТУДИИ
Екатеринбург
Научись шить с нуля, строить свои выкройки
от 7500
р.
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КОМПЛЕКТ ЛЕКАЛ (4шт)
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЕК
+ БЕСПЛПТНАЯ ДОСТАВКА
1300
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В КОРЗИНУ
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
3990
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4500
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Курсы шитья онлайн

научись строить выкройки
ОНЛАЙН КУРС НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Трусики, бралетт, бюстгалтеры, бюстье, боди, купальники
от 6700
р.
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НОВЫЙ КУРС
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДОСТУП НАВСЕГДА + ОБНОВЛЕНИЯ
8600
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ОНЛАЙН ТРИКОТАЖНЫЙ КУРС
Трикотажные костюмы на всю семью, топы, футболки, боди, легинсы
6 800
р.
8 600
р.
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ОНЛАЙН ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
7 900
р.
9800
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Курсы шитья в студии г. Екатеринбург

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г.Екатеринбург
Малышева, 29, офис 208
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